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  • FIFA adayı Türk hakemler İngilizce sınavından kaldı. Do you seep İngiliş. Mr Brown and mrs Brown. This is a pencil. İt i

FIFA adayı Türk hakemler İngilizce sınavından kaldı. Do you seep İngiliş. Mr Brown and mrs Brown. This is a pencil. İt is a book

Sahada sınıfta kalan Türk hakemleri bu kez de yazılıdan geçemedi...

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:51
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Do you seep ingiliş. Mr Brown and mrs Brown. This is a pencil. İt is a book. Türk hakemleri İngilizce sınavını geçemedi

FIFA adayı Türk hakemler İngilizce sınavından kaldı. Do you seep İngiliş. Mr Brown and mrs Brown. This is a pencil. İt is a book
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu sezon belli sayıda yabancı hakemin maç yönetmesini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etmesinin yankıları sürerken ortaya çarpıcı bir gerçek çıktı: İngilizce sorunu...

Aralık ayında, 2023'te FIFA kokartı takacak hakemleri belirleyecek TFF ve MHK, İngilizce kriziyle karşı karşıya.

Bir süre önce, aralarında Süper Lig'de görev yapan isimlerin de yer aldığı birçok hakem, FIFA kokartı almak için TFF'ye adaylık başvurusu yaptı.

Federasyon ve MHK, kokart almanın en önemli şartlarından olan İngilizce yeterliliği için aday hakemleri, bir kurum aracılığıyla dil sınavına soktu. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi.

Bilindiği üzere daha önce FIFA'nın sınavını geçemeyen hakemler olduğu için TFF, kendi içinde bir adaylık sınavı hazırlayacağını açıklamıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre; TFF ve MHK, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yerine FIFA listesine bir isim ekleyecek.

Zorbay Küçük'ün FIFA listesinden çıkarılacağı, boşalan 2 kontenjana Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Ali Şansalan'dan ikisinin eklenebileceği hakem kulislerinde konuşuluyor.

 

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Çomak
30.11.2022 00:01
Cehaletimize sağlık.  
 
Dünya bizi kıskanıyor
29.11.2022 22:04
bizim ingilizce öğrenmemize gerek yok onlar türkçe öğrensinler.  
 
Devran
29.11.2022 20:01
Eğitim sistemimiz şahane.Dünya Türkçe öğrensin canım.Futbolcular Türkçe öğrensin.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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