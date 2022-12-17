Yeni Malatya 3 puanı tek golle aldı

Yeni Malatya, Spor Toto 1.Lig'in 18. haftasında evinde Keçiörengücü'nü ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. 3 puanı getiren tek golü 1.dakikada Osman Haqi kaydetti.

90+3'te iki takımda 10 kişi kaldı. Yeni Malatya'da P. Gameli ve Keçiörengücü'nde Eze takımlarını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Yeni Malatya puanını 15'e çıkarttı ve 16. sırada yer aldı. Keçiörenhücü ise 29 puanla 6.sırada bulunuyor.