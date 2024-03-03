Spot piyasada doğalgaz fiyatı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Spot piyasada doğalgaz fiyatı belli oldu
Spot piyasada doğalgaz fiyatı belli oldu. Buna göre, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 444 lira oldu.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 444 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 696 bin 416 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 938 bin 715 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 444 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 503 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 966 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 922 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 859 bin 153 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 941 bin 38 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haberler
Bakan Bolat'tan Suudi Arabistan mesajı. Sosyal medya hesabından duyurdu
Bakan Bolat'tan Suudi Arabistan mesajı. Sosyal medya hesabından duyurdu
Son Haberler
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi Dünya
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı Spor
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü Dünya
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı Ekonomi
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor?