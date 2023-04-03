Spotify’ın en popüler sanatçıları açıklandı. Zirvedeki isim belli oldu

Müzik dinleme platformu Spotify, bir rapor yayınladı.

Raporda dünya genelinde en çok dinlenen sanatçıların ve Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıların listesi yer aldı.

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, globalde en çok dinlenen şarkıcı oldu. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülü’nü Swift'in tam 12 kez kazandığı ifade edildi.

Türkiye'de ise en çok dinlenen sanatçı UZİ oldu.

İŞTE GLOBALDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICILAR

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Lana Del Rey

Feid

KAROL G

Morgan Wallen

Peso Pluma

SZA

Rauw Alejandro

Shakira

Ed Sheeran

21 Savage

Eminem

Rihanna

Ariana Grande

Miley Cyrus

BTS

Kanye West

Metro Boomin

Junior H

Justin Bieber

Eladio Carrion

Billie Eilish

Harry Styles

Coldplay

Future

Jimin

Imagine Dragons

Arijit Singh

Juice WRLD

Myke Towers

Travis Scott

Pritam

ROSALİA

Anuel AA

Luke Combs

David Guetta

Bizarrap

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICILAR

UZI

Lvbel C5

Semicenk

Sezen Aksu

BLOK3

Motive

Güneş

Ezhel

Mabel Matiz

cakal

The Weeknd

Arem Ozguc

Arman Aydin

Heijan

Dedublüman

Emir Can İğrek

Mavi

Yüz Yüzeyken Konuşuruz

Sefo

Reynmen

Mavi Gri

Sagopa Kajmer

Muti

Simge

Dolu Kadehi Ters Tut

Lana Del Rey

Teoman

Cem Adrian

Duman

Müslüm Gürses

Reckol

Burak Bulut

Batuflex

Melike Şahin

Ati242

Madrigal

Taylor Swift

Ebru Gündeş

mor ve ötesi

Sertab Erener