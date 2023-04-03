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Spotify’ın en popüler sanatçıları açıklandı. Zirvedeki isim belli oldu

Spotify düzenli olarak haftanın en çok dinlenen şarkılarını paylaşmaya başladı. Türkiye ve dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı, Amerikalı şarkıcı Taylor Swift oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:25
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Spotify’ın en popüler şarkıcı belli oldu

Spotify’ın en popüler sanatçıları açıklandı. Zirvedeki isim belli oldu
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Müzik dinleme platformu Spotify, bir rapor yayınladı.

Raporda dünya genelinde en çok dinlenen sanatçıların ve Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıların listesi yer aldı.

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, globalde en çok dinlenen şarkıcı oldu. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülü’nü Swift'in tam 12 kez kazandığı ifade edildi.

Türkiye'de ise en çok dinlenen sanatçı UZİ oldu. 

İŞTE GLOBALDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICILAR

Taylor Swift
Bad Bunny
The Weeknd
Drake
Lana Del Rey
Feid
KAROL G
Morgan Wallen
Peso Pluma
SZA
Rauw Alejandro
Shakira
Ed Sheeran
21 Savage
Eminem
Rihanna
Ariana Grande
Miley Cyrus
BTS
Kanye West
Metro Boomin
Junior H
Justin Bieber
Eladio Carrion
Billie Eilish
Harry Styles
Coldplay
Future
Jimin
Imagine Dragons
Arijit Singh
Juice WRLD
Myke Towers
Travis Scott
Pritam
ROSALİA
Anuel AA
Luke Combs
David Guetta
Bizarrap

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICILAR

UZI
Lvbel C5
Semicenk
Sezen Aksu
BLOK3
Motive
Güneş
Ezhel
Mabel Matiz
cakal
The Weeknd
Arem Ozguc
Arman Aydin
Heijan
Dedublüman
Emir Can İğrek
Mavi
Yüz Yüzeyken Konuşuruz
Sefo
Reynmen
Mavi Gri
Sagopa Kajmer
Muti
Simge
Dolu Kadehi Ters Tut
Lana Del Rey
Teoman
Cem Adrian
Duman
Müslüm Gürses
Reckol
Burak Bulut
Batuflex
Melike Şahin
Ati242
Madrigal
Taylor Swift
Ebru Gündeş
mor ve ötesi
Sertab Erener

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