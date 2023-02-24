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YouTube Music’e yeni özellikler geliyor. YouTube Spotify'ı hedef aldı

YouTube Music uygulamasına Spotify gibi podcast özelliği geliyor.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:50
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YouTube Music’e podcast özelliği geliyor

YouTube Music’e yeni özellikler geliyor. YouTube Spotify'ı hedef aldı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Podcastler YouTube Music’e geliyor. Podcast bölümünün başındaki isim olan Kai Chuk, müzik akış hizmetine yakın zamanda podcastlerin ekleneceğini söyledi.

Chuk’ın açıklamasına göre, YouTube Music, podcast izlemek için de podcast dinlemek için de en iyi platform olacak.

ÜCRETSİZ DİNLENEBİLECEK

Kullanıcılar, YouTube Music’e eklenen podcast yayınları arka planda ücretsiz olarak ancak reklamlı dinleyebilecek. Sesli yayınlar, özel podcast rozeti ile belirtilecek.

 

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