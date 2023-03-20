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Spotify’da haftanın en çok dinlenenleri açıklandı. İşte o liste

Spotify Türkiye ve Global'de, 10 Mart ile 16 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar listesini yayınladı. Listenin zirvesinde Yana Yana şarkısıyla Semicenk ve Reynmen yer aldı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:12
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Spotify’da haftanın en çok dinlenenleri açıklandı

Spotify’da haftanın en çok dinlenenleri açıklandı. İşte o liste
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Spotify'da 10 Mart ile 16 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar belli oldu.

Reynmen ve Semicenk tarafından yayınlanan Yana Yana şarkısı, Spotify Türkiye’de en çok dinlenen parça oldu. Toplamda 3 milyon 517 bin 529 kez çalındı. Hemen ardından ise onu, Simge sanatçısına ait Aşkın Olayım şarkısı takip etti.

Spotify Global’de ise dünya genelinde en çok dinlenen şarkının, 54 milyon 917 bin kez çalınma ile Miley Cyrus’a ait Flowers şarkısı olduğunu görüldü.

SPOTİFY TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

SPOTİFY GLOBAL’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

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