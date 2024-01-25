SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu. Merakla bekleniyordu bakan açıkladı

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SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu. Merakla bekleniyordu bakan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve BAĞ-KUR emekli zam farkı ödeme tarihini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylıklarına yüzde 37,57 enflasyon zammının yanı sıra yüzde 11,68 refah payı da eklenecek. Böylece emeklilerin aylıkları, memur emeklileriyle aynı oranda zamlandı.

Bakan Işıkhan, emeklilerin zam farklarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir hafta içinde hesaplarına yatacağını söyledi. Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının da 10 bin liraya yükseltildiğini belirtti.

Yapılan zamla birlikte, emekli aylıkları şöyle olacak:

10 bin lira emekli maaşı alanlar, yüzde 49,25 zamla 14 bin 925 lira alacak.

13 bin 500 lira emekli maaşı alanlar, yüzde 49,25 zamla 20 bin 148 lira alacak.

15 bin lira emekli maaşı alanlar, yüzde 49,25 zamla 22 bin 387 lira alacak.

17 bin 500 lira emekli maaşı alanlar, yüzde 49,25 zamla 26 bin 118 lira alacak.

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