SSK ve Bağ-Kur'lular için Erdoğan'ın masasında 3 formüllü zam var. Yandaş Gazete inanmayarak yazdı

Sabah Gazetesi kendisinin bile inanmadığı SSK ve Bağ-Kur emeklilere zam yapılacağını okurlara duyurdu. 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşince SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, emeklisiyle beraber memur zammı da toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Hükümet emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için çalışma yapıyor.

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı konusunda hükümetin çalıştığı Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör’ün bugünkü köşe yazısında yer aldı. Güngör, TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli ve memur zammının netleştiğini belirtti.

Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49,25 oranında zam yapılacağını yazdı.

Güngör, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasında 11-12 puanlık bir zam farkı olduğunu ve SSK, Bağ-Kur’lular için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam gibi formüllerin masada olduğunu aktardı.

6 aylık enflasyonun yüzde 37,57 çıkması, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zammını belirlerken, memur ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 15’lik toplu sözleşme zammıyla yüzde 49,25’e ulaştı.

"ERDOĞAN TALİMATI VERDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SSK, Bağ-Kur emeklileri için iki bakanlığa çalışma talimatı verdiği de Güngör’ün yazısında yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teknik çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise bütçe çalışması yaptığını ve son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini ifade etti.

Güngör, “Bu hafta en çok konuşulan konu emekli zammıydı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte zam oranları da ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklileri yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 37.55 zam alacak. İki emekli grubu arasında 11-12 puan fark var. Asgari ücretliye yüzde 49 zam verildiğini düşününce, SSK ve Bağ-Kur emeklileri haklı olarak mağdur olduklarını söylüyor. Hükümet bu konuyu çözmek için çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir rapor hazırlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da maliyetini hesaplayacak. Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Ne olacak, derseniz. SSK, Bağ-Kur emeklilerine 11-12 puan refah payı verilebilir."