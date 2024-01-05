İstanbul'da yaşayanlara "ahlar vahlar" ettirecek haber. İşkenceye döndü

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İstanbul'da yaşayanlara "ahlar vahlar" ettirecek haber. İşkenceye döndü
İstanbul Planlama Ajansı mega kentte yaşam maliyeti bir yıl içinde yüzde 78,13 arttığını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin yaşaması için gereken para son 12 ayda 27 Bin 596 liradan 49 bin 159 liraya yükseldi.

Dünyaca ünlü Forbes dergisi Türkiye'de yaşanabilir kentler listesinde İstanbul'u ilk sıraya yerleştirdi ama İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırma ise mega kentte yaşamanın bedelinin işkenceye döndüğünü ortaya koydu. Hem de acı gerçeklerle birlikte.

İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın yaşam maliyet araştırmasının Aralık ayı sonuçları açıklandı, rakamlar ortaya çıktı. Mega kentte yaşamanın maliyeti 2023'ün Ocak-Aralık döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 78,13'lük artış gerçekleştiği ortaya çıktı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yılda 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı. Aralık ayında ise bir önceki aya göre artış oranı 3,51 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL PLANLAMA AJANSI '49 BİN 159 LİRA' DEDİ

İstanbul Planlama Ajansı kentte yaşamanın maliyetini 49 Bin 159 lira olarak açıklarken, bir aydaki artı 1.666 lira olarak kayıtlara geçte. Temel tüketim ürünlerinde en çok artış yüzde 190,69 ile ağız ve diş bakım ürünlerinde yaşandı. Kırmızı ette ise yıllık artış oranı yüzde 113.64 artışın gerçekleştiği raporda yer aldı.

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