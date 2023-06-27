Standard & Poor's'tan korkutan faiz açıklaması: Gerçek etkisi henüz hissedilmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada; merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almaya ve fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken, kredi koşullarının daha da sıkılaşacağı aktarıldı.

“GERÇEK ETKİSİ HENÜZ AVRUPA’DA HİSSEDİLMEDİ”

Açıklamada, yükselen faiz oranlarının gerçek etkisinin henüz Avrupa genelinde hissedilmediği belirtildi.

Euro bölgesinde 2025'ten önce enflasyonun kontrol altına alınmasının ve fiyat istikrarının sağlanmasının beklenmediğine işaret edilen açıklamada, daha kısıtlayıcı faiz oranlarıyla bankaların riskten daha fazla kaçınacağı, fonlama maliyetlerinin yükseleceği ve yatırımcılar ile borç verenlerin kredi kalitesine odaklanmasının artacağı kaydedildi.

EKONOMİK DÖNGÜ ZAYIFLADI

Açıklamada, ekonomik döngünün de zayıfladığı belirtilerek, bunun şirketler ve hanehalkı üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı ancak euro Bölgesi'nin derin bir resesyon yaşamasının beklenmediği ifade edildi. (AA)