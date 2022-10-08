﻿Zam bilmecesi netlik kazandı. Starbucks'tan açıklama geldi

Geçtiğimiz gün İstanbul'daki Buyaka ve Metrogargen AVM'lerindeki Starbucks şubelerine giden müşteriler fiyat tablolarının aniden değişmesine tanık oldu.

Bu artış kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.

Starbucks Türkiye Genel Merkezi, zam iddialarını reddederken iddialara kaynak olan fiyat tablosundaki zamlı rakamların hatayla yazıldığını ve kısa süre içerisinde de düzeltildiğini söyledi.

Sturbucks Türkiye Genel Merkezi'nden Haberturk.com'a zam iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve ileriye dönük olarak bir zam planlamasının olmadığı belirtildi.

İşte Starbucks'ın güncel fiyat bilgileri:

Filtre kahve: 22 TL

Türk Kahvesi: 21 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

Cappuccino: 29 TL

Caramel Macchiato: 37 TL

Mocha: 39 TL