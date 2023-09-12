Stefan Kuntz Alman basınının dilinden düşmüyor: Kuntz görevinden korkuyor

Milli Takım'ın son iki maçta aldığı sonuçların ardından eleştiri oklarını yiyen Stefan Kuntz'a Alman basınından da tepkiler çığ gibi büyüdü.

Stefan Kuntz Alman basınının dilinden düşmüyor: Kuntz görevinden korkuyor

Abdullah Şaşkın- YENİÇAĞ

Şenol Güneş'in ardından Eylül 2021'de A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörlüğü koltuğuna oturan Stefan Kuntz, oynattığı futbol ve alınan sonuçlarla deyim yerindeyse kredisini tüketti.

24 Mart 2022'de Dünya Kupası Elemesinde Portekiz'e 3-1 yenilen Ay Yıldızlılar'ın alınan mağlubiyetteki eleştirinin çoğu yine Alman teknik adama gitti.

Yakın zamanda alınan Ermenistan beraberliği ve bugün alınan Japonya mağlubiyeti üzerine sabırlar iyice taşmış durumda.

Alınan sonuçlardan sonra birçok kişi teknik direktörlüğe aday gösterilmişti. Trabzonspor'dan ayrılan Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ve son 10 yıldır Galatasaray- Milli Takım arasında gidip gelen Fatih Terim...

Fakat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Stefan Kuntz'un arkasında durması ve Alman hocanın da son yapılan basın toplantısında suçu oyunculara atması Türk basını ve kamuoyunun tepkisini daha da üst seviyelere taşıdı.

Öte yandan Türk basınının yanı sıra Alman basını da Kuntz'u dilinden düşürmüyor.

Franksfurter Rundschau'nun haberine göre; Stefan Kuntz'un Türkiye milli takımı kariyerini noktalayacağı ve Alman Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali olduğunu iddia etti.

Abendblatt internet sitesi ise; Ermenistan beraberliği sonrası Kuntz'un üzerindeki baskının daha da artacağı belirtilirken Japonya mağlubiyetinin ise bardağı taşıran son damla olduğunu yazdı.

Eurosport sitesi de; Kuntz'un, alınan Japonya yenilgisi karşısında görevinden korktuğunu belirtti.

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