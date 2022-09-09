Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben

iPhone 13 ve iPhone 14 arasında değişiklik olmadığına dair tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalara en çok tercih edilen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızı Eve Jobs da katıldı. Jobs konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarda "Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben" ifadelerini kulandı.

Instagram hesabından yaptığı mizahı paylaşımda "Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben" ifadelerini kullanan Eve Jobs'a sosyal medya uygulamalarında çok fazla destek mesajı yağdı.

İPHONE 14'E GELEN YENİ ÖZELLİKLER NELERDİR?

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre;

- Çentik yerine Dynamic Island (Pro’ya Özel)

- Her zaman açık ekran (Pro’ya Özel)

- 48 MP ana kamera sensörü (Pro’ya Özel)

- Süper akıcı ve titremeyen videolar için Aksiyon Modu (Tüm iPhone 14’ler)

- Otomatik odaklamalı ön kamera (Tüm iPhone 14’ler)

- Apple A16 Bionic işlemci (Pro’ya Özel)