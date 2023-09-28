Stoltenberg: NATO'nun Ukrayna'ya desteği devam edecek

Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'ya Batı dünyasından ve NATO'dan destekler devam ediyor. Son olarak Soltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurguladı.

KAYNAK: AA
Stoltenberg: NATO'nun Ukrayna'ya desteği devam edecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Savaştan sonra ülkeye düzenlediği ikinci ziyaretinde Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy ile ülkesinin en acil ihtiyaçları ve NATO'nun sağlayacağı destekle ilgili gelecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Stoltenberg, "Ukrayna şimdi NATO'ya her zamankinden daha yakın." dedi.

Stoltenberg, yarın Kiev'de düzenlenecek uluslararası savunma sanayi forumuna NATO'nun ve 20'den fazla ülkenin katılacağını belirterek "Ukraynalı şirketlerin sektörle yeni ortaklıklar kurması için önemli bir fırsat olacak. Çünkü sanayi olmadan savunma olmaz." diye konuştu.

NATO müttefiklerinin son günlerde Ukrayna'ya üst düzey yetenekler sağlamaya devam ettiğinin altını çizen Stoltenberg, ABD'nin Abrams tankları, gelişmiş füze ve hava savunma sistemleri ile F-16 pilotlarına yönelik eğitimlerinden söz etti.

Stoltenberg, savaşla ilgili mevcut duruma değinerek "Ukrayna güçleri aşama aşama mesafe kat ediyorlar." dedi.

2,4 MİLYAR AVROLUK MÜHİMMAT İÇİN ÇERÇEVE ANLAŞMALARI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO uzun yıllardır ortak alımlar gerçekleştiriyor. Bugün NATO'nun 1 milyar avroluk kesin siparişler dahil 2,4 milyar avroluk kilit önemde mühimmat için çerçeve anlaşmaları yaptığını teyit edebilirim. Bu, 155 milimetrelik top mermisi, güdümlü tanksavar füzeleri ve ana muharebe tankı mühimmatı gibi yetenekleri kapsıyor. Bu, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam ederken stoklarını yeniden doldurmalarına yardımcı olacak."

İsveç'in başkenti Stockholm'de gelecek hafta düzenlenecek NATO Sanayi Forumu'nun da odak noktasının yatırımların artırılması olacağını ifade eden Stoltenberg, "Müttefikleri kesin sipariş anlaşmaları imzalamaya çağırmaya devam edeceğim çünkü sektörün ihtiyacı olan şey sözleşmelerin imzalanmasıdır. Çünkü o zaman yatırım yapabilirler, sonra üretebilirler ve biz de üretimi daha da fazla artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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