﻿Su altı güzellikleri keşfedildi

AA

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve Karakeçili Kaymakamı Alican Uludağ ile dalış yaptı.

Dalış öncesi konuşan Vali Yardımcısı Erkayıran, hedeflerinin Kızılırmak'ı su altından görüntülemek ve Selçuklu'dan kalma tarihi köprüyü tanıtmak olduğunu söyledi.

Kaymakam Uludağ ise Karakeçili sınırları içerisinde bulunan, tarihe yön vermiş Çeşnigir Köprüsü'nün her ne kadar kimin tarafından yaptırıldığı bilinmese de tarihinin Selçuklulara dayandığını belirtti.

Köprünün tarihteki önemine dikkati çeken Uludağ, "Timur'un Ankara Savaşı'na giderken ordularını geçirmesiyle Yavuz Sultan Selim'in doğu sınırına giderken sefer güzergahı içerisinde olmasıyla nihayetinde Mimar Sinan'ın dokunuşlarıyla ilgi çekici bir hale bürünmüştür. Bizler de Çeşnigir Köprüsü'nü su üstünde çok tanıtmıştık, bugün su altında da tanıtmak istedik." diye konuştu.

Su Altı Görüntü Yönetmeni Ceylan da Türkiye'de en fazla dalgıcın Ankara'da bulunduğunu, kente yakın mesafedeki tarihi mekanı su altından görüntüleyeceklerini dile getirdi.

Dalış yapan ekip, su altında kerevit ve Turna balığını da görüntüledi.