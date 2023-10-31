Su ararken buldular doldurdukları torba alev alev yandı. Çiftçiler boğaz kuruluğu yaşıyor

Tekirdağ Şarköy'de Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Gazı poşete dolduran ardından delen muhtar çakmağı çakınca gaz alev alev yandı.

KAYNAK: İHA
Su ararken buldular doldurdukları torba alev alev yandı. Çiftçiler boğaz kuruluğu yaşıyor

İHA'nın haberine göre, olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi. Gaziköy’de 6 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana yaşandı.

Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. 6 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam ediyor. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor.

YÜKSEK BAŞINÇLA ÇIKIYOR

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, "Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130'a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş" diye konuştu.

Altıntaş "6 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.

ooooooohhh.jpg

aw064865-01.jpg

aw064865-02.jpg

aw064865-03.jpg

aw064865-04.jpg

aw064865-05.jpg

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Kirli Sepeti dizisine taze kan. İki oyuncu birden geliyor Magazin
Kirli Sepeti dizisine taze kan. İki oyuncu birden geliyor
Devletin emekli maaşlarını düşürme planı mı var? Kimsenin fark etmediği ayrıntıyı SGK Uzmanı açıkladı Ekonomi
Devletin emekli maaşlarını düşürme planı mı var? Kimsenin fark etmediği ayrıntıyı SGK Uzmanı açıkladı
Filistin desteği kadro dışı bıraktırdı. Yönetim yeni kararını açıkladı Spor
Filistin desteği kadro dışı bıraktırdı. Yönetim yeni kararını açıkladı
Ergin Ataman, Yunanistan'da kahraman ilan edildi Spor
Ergin Ataman, Yunanistan'da kahraman ilan edildi
İsrail son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurdu Dünya
İsrail son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurdu
Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim Gündem
Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim
Japonya Merkez Bankası'ndan normalleşme yolunda ilk adım Ekonomi
Japonya Merkez Bankası'ndan normalleşme yolunda ilk adım