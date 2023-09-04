Suç makinesi otomatik silahla adam vurdu. Ters yoldan gitti motosikleti çalıntı çıktı

Taksim’de motosikletiyle ters yönde seyreden şahıs korna çalarak yol isteyince ortalık karıştı. Şahıs kendisini devirip yere düşüren adamı otomatik silahla vurdu. Yakalanan şahsın 44 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Suç makinesi otomatik silahla adam vurdu. Ters yoldan gitti motosikleti çalıntı çıktı

İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra 1’i kadın 2 arkadaşıyla içeriden çıkan Burak K. (25) yolda yürümeye başladı.

O esnada motosikletle ters yöne giren kasklı bir şahıs, arkadaş grubunun arkasına yaklaştı. Şahıs ardından gruba motosikletle hafif şekilde dokunup korna çaldıktan sonra sözlü olarak yol isteyip onları sıkıştırdı.

Bunun üzerine grup ile şahıs arasında önce sözlü olarak tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine grubun ittiği şahıs motosikletten yere düştü. Yaşanan arbedede şahıs, çantasından otomatik silah çıkartarak Burak K.’ya ateş açtı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şahıs ardından yokuş aşağıya koşarak kaçmaya başladı. O esnada sokakta görev yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan Salih Y.’yi (27) kaçamadan suçüstü kıskıvrak yakaladı. Etkisiz hale getirilen şahıs, elindeki silaha el konularak gözaltına alındı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ÇALINTI MOTOSİKLET

Saldırında bacağından yaralanan Burak K. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Emniyette 9 farklı suçtan kaydı bulunan Burak K.‘nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada olayın yol isteme tartışmasından ötürü yaşandığını belirledi. Ayrıca saldırgan şahsın kullandığı motosikletin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Salih Y.’nin husumetlileri olduğu için otomatik silah taşıdığını ve şahsı kendisine saldırdığı için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Suç kaydının 44 olduğu öğrenilen Salih Y., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” ve “ateşli silahla kanununa muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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