Sudan ordusu, HDK'yi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gelen "C-130" tipi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı. Hızlı Destek Kuvvetleri ise ordunun suçlamasını reddetti.

Sudan ordusu, HDK'yi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Türk tahliye uçağı 'C-130', bu sabah Vadi Seyyidna Havalimanı'na inişe yaklaşırken (HDK'yi kastederek) isyancılar tarafından saldırıya uğradı." ifadesi kullanıldı.

Saldırının, uçağın yakıt depolarının hasar görmesine ve mürettebat üyelerinden birinin yaralanmasına yol açtığı bildirilen açıklamada, uçağın yerel saatle 07.25'te güvenli şekilde iniş yaptığı ve havaalanında tamir edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin, "isyancıların" bu tür tehlikeli davranışlarla tahliye çabalarını engelleme girişimleri konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

HDK, ORDUNUN SUÇLAMASINI REDDETTİ

HDK tarafından yapılan açıklamada ise ordunun bu suçlamaları reddedilerek "Eylemlerini örtbas etmek için yalan ve iddialar yayarak medyayı dezenformasyon kampanyalarının devamında feshedilmiş rejimin aşırılık yanlısı kalıntıları tarafından desteklenen silahlı kuvvetlerin darbeci liderleri, güçlerimizin bir Türk tahliye uçağına saldırdığını iddia etti. Sahadaki gerçekler, bu iddiaları yalanlıyor." denildi.

Gece yarısından bu yana üzerinde anlaşmaya varılan insani ateşkese sıkı sıkıya bağlı kalındığı bildirilen açıklamada, "Güçlerimizin kontrolü altında olmayan ve hiçbir askeri gücümüzün olmadığı bölge olan Umdurman'daki Vadi Seyyidna semalarında herhangi bir uçağı hedef aldığımız doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Dolayısıyla bütün sorumluluk güçlerimizi suçlamaya çalışan, kardeş ve dost ülkelerle ilişkilerimizi sabote etmeye çalışan ve her defasında gerçekler ortaya çıkarılarak alçakça planları boşa çıkan (orduyu kastederek) darbecilere aittir. Geçtiğimiz günlerde misyonu koruyan ve başkentin tüm şehirlerinden tahliye eden bizken bir Türk tahliye uçağına güçlerimizin saldırması ne kadar mantıklı olabilir?

MSB'DEN "TAHLİYE UÇAĞINA HAFİF SİLAHLA ATEŞ AÇILDIĞI" AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden "C-130" tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirmişti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

(AA)

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