Sudan'da ateşkese rağmen silahlar susmadı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, tarafların ikinci kez ateşkes kararı almasına rağmen devam ediyor.

Sudan'da ateşkese rağmen silahlar susmadı

Sudan’ın başkenti Hartum'da çatışmalar, yine ordu genel komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanı çevresinde başladı. Bölgeden silah sesleri gelirken yoğun duman yükseliyor.

Çatışmalar 6. gününe girerken, ateşkesi kimin ihlal ettiği ya da saldırıların karşılıklı olup olmadığı bilinmiyor.

Taraflar, uluslararası toplumun insani yardımlar ve tahliyeler için 24 saatlik ateşkes çağrısına 18 Nisan'da ve dün uyacaklarını açıklasalar da çatışmalar devam etti.

Başkentteki çatışmalarda bazı sivil yerleşim yerleri ve dükkanlar roket mermileri ve kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

Sittin Caddesi'nde bir iş yerine roket düşmesi sonucu 2 Sudanlı ve 2 Suriyeli hayatını kaybetti.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtmişti.

HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.

(AA)

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