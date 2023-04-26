Sudan’dan tahliye edilen vatandaşlarımız Türkiye'ye döndü

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, çatışmalar nedeniyle Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. İstanbul-Hartum seferlerinin güvenlik nedeniyle durdurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Hartum'daki Türk Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla, Türk vatandaşlarının önce karayoluyla Etiyopya'ya sonra buradan da uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlandı.

Hartum'da bir otelde pazar günü toplanan ve yerel saatle 18.00'de otobüslere bindirilen Türk vatandaşları buradan kafileler halinde hareket ederek 12 saatlik bir yolculuğun ardından Etiyopya sınırına getirildi.

Sınırdaki pasaport işlemlerinin ardından Türkler, yine otobüslerle havalimanı bulanan Gondar şehrine taşındı. İlk kafilede yer alanlar, buradan Etiyopya Havayolları'na ait bir uçakla başkent Addis Ababa'ya sevk edildi.

Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları(THY)'na ait Boeing 777 tipi uçak İstanbul'dan havalandı. Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda bekleyen 167 kişiyi alan THY uçağı, TK3423 sefer sayılı uçuşla 01.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Türk yolcuları Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA çalışanları çiçeklerle karşıladı. İç çatışmanın ortasında mahsur kalan Türk vatandaşları, yaşadıkları zor günleri ve Sudan'dan başlayan kaçış yolculuklarını basın mensuplarına anlattılar.

"SOKAK SAVAŞLARI DEVAM EDİYOR"

Sudan'da mobilya sektöründe çalışan Naci Akgün, "Allah devletimizden razı olsun. Bizi Sudan'dan kurtardı. Şartlar çok ağırdı. Aynı anda bütün ülkeler insanlarını çıkartmak istiyordu. Şu anda ilk kafile olarak Türkiye'ye geldik. Çok memnunuz. Sudan ve Etiyopya'daki Türk Büyükelçiliklerine çok teşekkür ediyoruz. Bazı sıkıntılar yaşandı ancak olabilecek sıkıntılardı. Orada çok ciddi çatışmalar var. Sokak savaşları devam ediyor. Sudan güzel bir ülke. İnşallah düzelir ve biz de geri döneriz" diye konuştu.

HARTUM'DAN KAÇIŞ

Hartum'dan kaçış yolculuğunu da anlatan Naci Akgün, "12 saatte Etiyopya sınırına vardık. Oradaki işlemler nedeniyle 3-4 saat oyalandık. Sonra 4 saat kara yoluyla devam ettik. Bir askeri birlikte konakladık. Sabaha kadar orada bekledik. Sonra bizi oraya yakın bir havalimanına götürdüler. Oradan da Etiyopya Havayolları'nın uçağıyla Addis Ababa'ya naklettiler. Türk uçağıyla da yurdumuza geldik." ifadelerini kullandı.

"OLAYLAR ÇOK ŞİDDETLENDİ"

Hartum'da tekstil işi yapan Şükrü Tapan ile eşi Leyla Tapan da ilk kafileyle gelenler arasındaydı. Çok zor günler geçirdiklerini aktaran Şükrü Tapan, "Öncelikle 'Ne mutlu Türküm diyene'... Bu sözün anlamını 100 sene sonra da olsa anlıyoruz. Memleketimize sahip çıkacağız ki Sudan gibi karışmasın. Olayların başlayacağı bir aydır konuşuluyordu. Son 10 günde çok şiddetlendi. Son 7 gündür evlerimizde sıkıntı çektik" dedi.

"Daha sonra bir sevk planı başladı" diyen Şükrü Tapan "Sınıra kadar intikal ettik. Sınırdan sonra havalimanlarına kadar.. Birçok şey var ama bunları dile getirip bir yerleri incitmek istemiyoruz. Bundan ders alacağız. Bizim için en büyük endişe geride kalan birçok insan var. Biz ilk kafileyiz. Onların bir an önce buraya gelmesi bizim tek endişemiz. Bizim sevinmeye bile hakkımız yok" diye konuştu.

"SAVAŞIN ORTASINDAN GELİYORUZ"

İşçi olarak çalışan Mehmet Kazan da "savaşın ortasından geliyoruz" diyerek şunları söyledi: "Çok zor günlerdi. İç savaşı gerçekten yaşadık. Olaylar birden patlak verdi. Bizi buraya getirenlere çok şükür diyoruz. 4 gündür yollardayız. Çok şükür ülkemize geldik. Şimdi Hatay'a gideceğim."