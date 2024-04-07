Sudanlı ve Filistinlilere yönelik büyük kıyak haberimize YÖK’ten açıklama

YENİÇAĞ- TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Yükseköğretim Kurumu, Yeniçağ’ın Sudanlılara ve Filistinlilere “belge ibraz edememeleri” durumunda dahi üniversitelerde okuma hakkı tanındığına yönelik haberi sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sudanlı ve Filistinli yükseköğretim öğrencilerine koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği iddialarına ilişkin açıklama:

"Bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır.

Daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkânı tanınmıştır.

Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir.

Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkânı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

SUDANLI VE FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK UYGULAMA

Yayınlanan belgede, üniversitelere gönderilen belgede, Ukrayna, Suriye, Mısır, Yemen gibi ülkelerde öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için alınmış olan istisnai kararların Sudanlı ve Filistinli öğrencilere de uygulanacağı belirtilmişti.