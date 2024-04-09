Yabancı öğrencilerin ikamet oyunu YÖK’ün belgesiyle deşifre oldu

YENİÇAĞ-TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı yeni kararla uluslararası öğrencilerin Türkiye’de kalabilmek için öğrencilik haklarını nasıl kullandığı itiraf edildi resmen.

YÖK’ün geçtiğimiz ay aldığı kararda, uluslararası öğrencilerin bir desten başarısız olmaları durumunda “sınırsız sınav hakkı elde ettikleri” ve bu şekilde YÖKSİS’te sürekli aktif statüde olacağından süresiz bir şekilde ikamet izni talep etme hakkına sahip olacakları vurgulandı.

YÖK’ün bu duruma karşı aldığı tedbirde ise bu şekilde davranan öğrencilerin, öğrencilik durumunun “Pasif” olarak gösterileceği vurgulandı. Bu sürede kaç uluslararası öğrencinin bu şekilde davrandığı ise bilinmiyor.

YÖK’ün aldığı karar şu şekilde:

“Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokol gereğince uluslararası öğrenci kabul ve kayıt işleminin ardından öğrencilerin YÖKSİS gönderimi yapılmakta olup akabinde de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından aktif statülü öğrencilere ikamet izni verilmektedir. Eğitim süresi boyunca kayıt yapan öğrenci aktif statü elde ederek ikamet izni hakkı kazanmaktadır.

Ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/c maddesinin üçüncü paragrafında yazılı; "...azami öğrenim süresini tamamlayıp bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır." hükmü gereğince sınırsız sınav hakkı elde eden uluslararası öğrenciler YÖKSİS’te sürekli aktif statüde olacağından süresiz bir şekilde ikamet izni talep etme hakkına sahip olacaktır.

Suistimale açık bu konuyla ilgili protokolde herhangi bir ifade bulunmadığından, bu durumda olan uluslararası öğrenciler için YÖKSİS gönderimlerini ne şekilde yapacaklarına dair üniversiteler Başkanlığımızdan görüş talep etmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde; ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerden azami sürelerini tamamlamakla birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/c maddesinin üçüncü paragrafında belirtildiği şekilde bir dersten başarısız olması nedeniyle süresiz bir şekilde sınav hakkı olanların Kanun’un hükmü gereği öğrencilik haklarından yararlanmamaları gerektiğinden YÖKSİS gönderimlerinin “Pasif” olarak yapılmasına karar verildi”