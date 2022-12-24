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Burçin Orhon'dan şaşırtıcı yıldönümü kutlaması. Dayan Süheyl

Burçin Orhon, eşi Süheyl Uygur'la olan evliliğinin 27. yılını esprili bir dille kutladı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 00:46
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Süheyl Uygurla evli olan Burçin Orhondan şaşırtan yıldönümü kutlaması

Burçin Orhon'dan şaşırtıcı yıldönümü kutlaması. Dayan Süheyl
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Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Süheyl Uygur ile olan evliliğinin 27. yılını kutlayan Burçin Orhon, sosyal medya hesabından yaptığı yıldönümü kutlamasıyla dikkat çekti.

Pek çok ünlü çifte yakıştırılan 'kısa sürede boşanırlar' yorumlarını paylaşımına taşıyan Burçin Orhon, esprili bir dille yazdığı yıldönümü mesajında şu ifadelere yer verdi:

 "Bazı şeyler 'zor'dur, ama 'iyi'kidir. Evlendiğimizde '3 güne boşanırlar' diye konuşulmuştu. İyi günde kötü günde, hastalıkla ve olumsuz şartlara dayandı. Hani neredeyse inadına 50. seneyi bulmak şart oldu. Dayan Süheyl!"

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