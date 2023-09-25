Şükrü Özyıldız gönlünü güzel fenomene kaptırdı

Oyuncu Burcu Özberk ile başrolünde oynadığı "Ruhun Duymaz" dizisi ekrana veda eden Şükrü Özyıldız, iddialara göre Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Şükrü Özyıldız gönlünü güzel fenomene kaptırdı

Son dizisi Ruhun Duymaz'da reytinglere yenilen Şükrü Özyıldız yeni projelere bakmaya başlarken bir yandan da aşk hayatıyla gündemde. Yakışıklı oyuncu iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.

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Gossippasta'nın iddiasına göre; Şükrü Özyıldız sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Beraber yürüyüşte görüntülenen ikilinin fotoğrafını görenler ikiye bölündü. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'yı birbirine yakıştıranlar olduğu gibi "Ne alaka" diyenler de vardı.

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Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya ikilisinden ise henüz açıklama gelmedi.

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