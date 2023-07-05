Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’ı buluşturan ‘Ruhun Duymaz’ın setinden ilk kareler yayınlandı

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, Fox’un yeni dizisi “Ruhun Duymaz” setinden ilk kareler yayınlandı.

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’ı buluşturan ‘Ruhun Duymaz’ın setinden ilk kareler yayınlandı

Sevilen oyuncular Burcu Özberk ile Şükrü Özyıldız’ın devam eden yoğun çekim tempolarında, hayranları için birlikte kameraya gülümsedikleri kareler, dizinin yaz sezonuna iddialı bir giriş yapacağını müjdeledi.

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YAZ SEZONUNA DAMGA VURACAK BİR YENİ DİZİ

Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise binbir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız.
Onur ve Ece; gece ve gündüz…

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Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak yeni dizi ‘Ruhun Duymaz’ aynı zamanda güçlü kadrosu ile de dikkat çekmekte. Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’a Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi değerli oyuncular eşlik ediyor olacaklar.

Yönetmen koltuğunda deneyimli isim Aytaç Çiçek’in yer aldığı, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Ruhun Duymaz”, yakında FOX’ta.

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