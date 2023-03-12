Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...

Fenerbahçe taraftarı en dayanıksız statlar listesinde adı geçen Şükrü Saracoğlu Stadı'yla ilgili 2011'deki bir açıklamayı yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe’nin stat inşaatını gerçekleştiren asbaşkan Nihat Özbağı, Şükrü Saracoğlu’nun 9.5 şiddetinde bir depreme karşı bile dayanabileceğini söylemişti. Özbağı, “Stadımızı zemin güçlendirme çalışması ile seyirci hareketlerine dayanıklı hale getirdik. Her yerine maksimum şekilde en iyi malzemeleri kullandık” diye açıklamada bulunmuştu.

Bu açıklamaya rağmen dönemin Başkan Aziz Yıldırım, 1999’da yaşanan Marmara depremi sonrasında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ı tesislere davet etti.

Onun tavsiyesi ile deprem için riski olan Kurbağalıdere bölgesinde bir dizi güçlendirme çalışması yaptı.



