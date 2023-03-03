Orhan Uğuroğlu da imzasını attı.Prof. Övgün Ahmet Ercan'a yapılanlar 'Hukuk devleti' ilkesinin ihlalidir

Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ercan hakkında yapılan bu işlemler kamuoyunun tepkisiyle karşılaşırken pek çok kesimden tepki geldi.
Yaşananlara tepkisini gösteren Boğaziçi Aydınlar Topluluğu bir kamuoyu açıklamasında bulundu. Aralarında usta gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun da bulunduğu isimler, "Soruşturmanın hukuk dışılığı bir yana adeta ağır bir terör suçu işlemiş gibi gözaltına alınıp bir İlden diğer ile gözaltında götürülüp yapılan, dezenformasyon yasasına dayandırılan, halkın suskun kalmasını sağlamak için açıldığı anlaşılan soruşturma hakkında açıklama" notuyla paylaştıkları metinde şu ifadelere yer verdiler:
BOĞAZİÇİ AYDINLAR TOPLULUĞU KAMUOYUNA AÇIKLAMA
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem yaşanan bölgede bilim insanı ve aydın sorumluluğu ile tespit ve incelemelerde bulunmak üzere 28.02.2023 tarihinde Malatya İline gitmiştir.
Buradaki saha çalışmaları sırasında kendisine aktarılanları, kamuoyunu bilgilendirmek ve önlem alınmasını sağlamak amacıyla sosyal medyada paylaşmıştır.
Bütünüyle ifade özgürlüğü kapsamında kalan, hiçbir suç oluşturmayan bu paylaşımları konusunda, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılması üzerine, bulunduğu Elazığ İlinden gözaltına alınarak Malatya İline götürülmüş, burada yurtdışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.
Elazığ da gözaltına alınıp suçun niteliği itibarıyla buradan gözaltında Malatya İline götürülmek başlı başına hukuka aykırı olup, aykırılığın ağırlık ve yoğunluğunu da göstermektedir.
Adli kontrol kararı, soruşturma koşulları oluştuğunda ve o soruşturmada da ancak kaçma ve/veya kanıtları karartma koşullarının varlığı halinde, orantı durumu gözetilerek verilebilecek bir karardır. Ortada ne soruşturma konusu bir suç ne de kaçma ve/veya kanıtları karartma durumu söz konusudur.
Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen yasa bu soruşturmada bir silah gibi kullanılmış, 2022 yılında söz konusu yasanın toplumsal ihtiyaçlar ve kamu düzeni için değil, baskı iklimini artırmak amacıyla çıkarıldığı yolundaki uyarılarımızın gerçekliği de ayrıca bu şekilde doğrulanmıştır.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından yapılanlar tamamen ifade özgürlüğü kapsamında kalan ve bilim insanı sorumluluğu ile bizzat gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında söz konusu olan çalışmalardır. Sayın Ercan, deprem öncesi ve sonrasındaki çalışmalarını insanlık yararına aralıksız sürdüren, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve itibar edilen yetkin bir bilim insanıdır.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 75 yaşında, sağlık sorunları olan bir bilim insanıdır. Kaldı ki Anayasa 'mız ile güvence altına alınan yaşam hakkına yönelik hukuk dışı keyfî gözaltı işlemi ,yurtdışı çıkış yasak ve kararı ile "Hukuk Devleti " ilkesi ihlâl edilmiştir.
Deprem bölgesinde yaşanan sorunlar her geçen gün artmaya devam ederken, şimdi de bilimsel inceleme yapılması dahi önlenmek istenilmiştir. Bilimsel gerçeklerin ortaya konulmasından uzak duran bir yönetim, halkının yaşam hakkını, can ve mal güvenliğini görmezden gelen, hiçe sayan bir yönetim demektir.
Halkımızın yaşam hakkına yönelik bilimsel akıla dayalı çalışmalar ne tür bedel söz konusu edilirse edilsin, hukuk ve demokrasi yoluyla sonuna kadar sürdürülecektir.
Halkımız üzerinde korku ve baskı ikliminin oluşturulmasına yönelik her türlü girişime karşı Anayasa'mız ile güvence altına alınan haklarımız aranacaktır.
Halkımıza saygı ile duyurulur.
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