Sulama kanalına girmişti. Genç kızın cesedine ulaşıldı

Adana'da sulama kanalına giren ve daha sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan genç kızın cesedi 5 kilometre mesafede bulundu.

KAYNAK: AA
Sulama kanalına girmişti. Genç kızın cesedine ulaşıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Köprülü Mahallesi’nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren ve daha sonra akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Ayşe Çetin’in cesedi, polis ekiplerinin yaptığı aramada 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Genç kızın gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı. Aramada, yaklaşık 5 kilometre mesafede genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kızın kimliği, olay yerine gelen yakınları tarafından teşhis edildi. Ayşe Çetin’in aynı mahallede oturduğu öğrenildi. Çetin’in yakınları gözyaşı döktü.

Görgü tanıklarından Aziz Karayürek, gazetecilere, kanal kenarında yürürken genç kızın suda çırpındığını fark ettiğini belirterek "Bir süre suda batıp çıktı. Daha sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmediğim için bir şey yapamadım" dedi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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