Süleyman Seba aldığı 5 bin lirayı ne yaptı? Ali Taran'dan yıllar sonra itiraf. Bazıları kulüpleri hapır hupur yerken...

Reklamcı Ali Taran, Beşiktaş'ta futbolculuk, yöneticilik ve başkanlık yapmış, siyah-beyazlıların Onursal Başkanı Süleyman Seba ile ilgili bir gerçeği yıllar sonra katıldığı programda açıkladı.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz KAYNAK: Haber Merkezi
Süleyman Seba aldığı 5 bin lirayı ne yaptı? Ali Taran'dan yıllar sonra itiraf. Bazıları kulüpleri hapır hupur yerken...

Reklamcı Ali Taran, FutbolArena YouTube kanalında 'Roksan ile laf arası' programına konuk oldu.
Taran, Beşiktaş'ta futbolcu, yönetici ve başkan olarak görev yapan efsane isim Süleyman Seba ile ilgili bir anısını yıllar sonra ilk kez anlattı.

1995 yılında Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın da yer aldığı Tadelle reklamı çekildi.

'BEŞİKTAŞ'IN ÜZERİNDEN PARA KAZANMAM' DEDİ'
Ali Taran 18 yıl sonra yaşananları anlatırken, Beşiktaş'ın efsane başkanına reklam için 5 bin lira alacağını söylerken bu Süleyman Seba'nın Beşiktaş üzerinden para kazanmak istemediğini ve bu parayı kulübe aktarmak kaydıyla kabul ettiğini söyledi.

Ali Taran'ın sözleri şu şekilde;
"Tadelle reklamı için Süleyman Seba ile görüşmeye gittim. Ben başladım anlatmaya. Çocuk oturacak, şunu diyecek, siz bunu diyeceksiniz falan... 'Bunun için de 5 bin lira para ödeyeceğiz' dedim. Süleyman Seba, 'Olmaz, para istemem. Beşiktaş'ın üzerinden ben para kazanmam' dedi. Serdar Bilgili ile aralarında konuştular. Reklam bütçesini kulübe aktarmak kaydıyla kabul etti."

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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