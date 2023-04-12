TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: İkinci yüzyılda hayalimizdeki Türkiye’nin teminatı kadınlardır

Editör: Özge Ceren Çimen

TÜRKONFED, ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu Anadolu’nun dört bir yanında kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası ile paylaştığı ‘100. Yıl Buluşmaları’'nın üçüncüsünü Antalya’da gerçekleştirdi.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi gerektiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Hayalimizdeki Türkiye’ye ulaşan yolun teminatı olan kadınların, ikinci yüzyılın ilk meclisindeki oranının yalnızca yüzde 20 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Ancak kurulacak yeni hükümetin; bakanlıklarda, bürokraside ve kamu yönetiminde daha fazla kadın temsiliyeti sağladığı güzel günler görmek istiyoruz” dedi.