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TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: İkinci yüzyılda hayalimizdeki Türkiye’nin teminatı kadınlardır

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin 2023 yılı Olağan Toplantıları’nın özel konuğu oldu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:10
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Süleyman Sönmez: İkinci yüzyılda hayalimizdeki Türkiye’nin teminatı kadınlardır

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: İkinci yüzyılda hayalimizdeki Türkiye’nin teminatı kadınlardır
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Editör: Özge Ceren Çimen 

TÜRKONFED, ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu Anadolu’nun dört bir yanında kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası ile paylaştığı ‘100. Yıl Buluşmaları’'nın üçüncüsünü Antalya’da gerçekleştirdi.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi gerektiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Hayalimizdeki Türkiye’ye ulaşan yolun teminatı olan kadınların, ikinci yüzyılın ilk meclisindeki oranının yalnızca yüzde 20 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Ancak kurulacak yeni hükümetin; bakanlıklarda, bürokraside ve kamu yönetiminde daha fazla kadın temsiliyeti sağladığı güzel günler görmek istiyoruz” dedi.

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