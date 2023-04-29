Süleyman Soylu konuşurken kendinden geçti. Videonun sonundaki gözlerine dikkat

Soylu, "Ne söylerlerse söylesinler, ne iftiralar atarlarsa atsınlar, biz Ayasofya'nın minaresi kadar dimdik durmaya devam edeceğiz" diyerek dik duruşlarından ödün vermediklerini vurguladı.

Soylu'nun konuşması sırasında, duygusal anlar yaşayarak konuşmasını titreyerek sürdürdüğü de dikkat çekti.

Bu anlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

"AYASOFYA'NIN MİNARESİ GİBİ BAŞINIZ DİK OLSUN"

Eyüpsultan'ta vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, dikkat çeken ifadeler kullandı. "Kim ne derse desin, kim hangi iftirayı atarsa atsın. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun, dik olsun, dik olsun" diyen Soylu o anlarda adeta kendinden geçti. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada da gündem oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'den İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkıyor ve seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.