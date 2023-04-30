Bakan Soylu Türk bayrağına skandal sözler söyleyen HÜDA PAR’ı böyle savundu: HÜDA PAR ile Hizbullah’ın ilişkisini görmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk bayrağına ilişkin skandal sözler söyleyen HÜDA PAR’ı savundu. Bakan Soylu, HÜDA PAR’ın terör örgütü Hizbullah ile ilişkisini görmediğini iddia etti.

Bakan Soylu Türk bayrağına skandal sözler söyleyen HÜDA PAR’ı böyle savundu: HÜDA PAR ile Hizbullah’ın ilişkisini görmedim

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı TV100 canlı yayınında Cumhur İttifakı’nı destekleyen HÜDA PAR’ın Hizbullah’la olan ilişkisine yönelik soruya, "HÜDA PAR'da Hizbullah da dahil benim dönemim içerisinde biz bunlarla ilgili bir tek adım görmedim. HÜDA PAR'ın bir terör örgütüyle ilişkisini belirtebilecek bir yapılanma içerisinde olduğunu görmedim. Tespit etmedim, tespit edersem yaparım zaten. Bir siyasi partinin terör eylemini gördünüz mü? Ya bırakın Allah'ını severseniz böyle tartışmaları. PKK'ya meşruiyet sağlamak için birilerinin ortaya çıkardığı şeyler" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, depremin ardından Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve kurumun çadır satışına ilişkin yapılan eleştiriler için de değerlendirmelerde bulundu. Soylu, “Kızılay bizim en güçlü kurumumuz. Eksikler olmuştur. Ama dönüp burayı taşlamanın bir anlamı yok. Kurumun kendi içerisinde bir işleyişi vardır. Bırakalım kurum kendisi karar versin. Biz kurumun başkanını görevden alma yetkisine haiz değiliz. Böyle bir yetkim yok. Kimsenin de böyle bir yetkisi yok. Kızılay kendine ait kamuya ait bazı özellikleri olan bir sivil toplum örgütü. Ve bu sivil toplum örgütü kendi içerisindeki bu değerlendirmeleri yapar” dedi.

‘KIZILAY’I YIPRATMAYALIM’

Soylu, Kızılay’ın çadır satma skandalına ilişkin ise, Soylu, "Kızılay'ın konteyner fabrikası var. Kızılay'ın çadır fabrikası var. Yıllardan beri bu işleri yapar Kızılay. Türkiye'de çadır yapıldığı firma var. Onlara ihale açarız. Bizim son iki üç ihalemizi, yedi ay önce Kızılay aldı. Bu da normal değil mi? Önce anlaşmış sonra anlaşmış. Bunu bilmiyorum bir terminleşmişler. Bu orada değerlendirilebilir. Ama orayı yıpratmakla ne kazanacaksın? Kızılay'ı yıpratmak mı? Bizim yemek işini de gördüler. Allah bin kere razı olsun. Daha da sosyal meselelerde ellerinden gelen katkıyı gösterdiler. Allah bin kere razı olsun. Ve Kızılay bizim kurumumuz. Bence Kızılay'ı yıpratmayalım" ifadelerini kullandı.

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