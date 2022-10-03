Bab-ı alinin sessiz yazarı Mehmet Tezkan'dan ortalığı karıştıracak yazı. Süleyman Soylu şok planı devreye soktu iddiası

Mehmet Tezkan, Halk TV'deki bugünkü yazısında, "Kirli siyaseti saldırı sonrası bizzat İçişleri Bakanı Soylu devreye soktu. Saldıran kadın teröristlerden birisi CHP’nin 2013 yılında tutuklu gazeteciler raporunda yer alan Dilşah Ercan’mış! Balıklama atlama yarışına Soylu ve iktidar gazetelerinden sonra Erdoğan da katıldı. Televizyonda canlı yayında dedi ki; "Bu teröristlerin ucu ya HDP'ye ya CHP'ye çıkıyor." yazdı.

"BAŞKA DELİL YOK"

"Dilşah adlı teröristtin 9 yıl önceki tutuklu gazeteciler raporunda adı geçmesi CHP’yi bağlamaz ama bu ayrı konu… Dedim ya ortada düzgün siyaset yok… " Mehmet Tezkan, "Soylu’nun düğmesine bastığı kirli siyaset var… İçişleri Bakanı kendini patlatan teröristin Dilşah olduğunu nasıl anlamış? Parmak iziyle mi? DNA testiyle mi? Hayır…. Olay yerinde Dilşah Ercan’ın kimliği bulunmuş. Polisler teröristleri taşıyan taksiciye fotoğrafını göstermiş taksici ‘evet bu o’ demiş… Başka delil yok… DNA testi, parmak izi tutmuyor… Yani terörist Dilşah değil…" ifadelerini kullanarak "Nihai hedef CHP miydi?" sorusunu yöneltti.