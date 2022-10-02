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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehitliği keşke Allah bize nasip etse benim duam odur

Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan polis memuru Mustafa Çalışgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Soylu burada yaptığı konuşmada “Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun" dedi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 21:10
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Şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunan Soylu şehitliği keşke Allah bize nasip etse sözlerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehitliği keşke Allah bize nasip etse benim duam odur
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan özel harekat polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın Tokat'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Soylu, Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Şehidin annesi Perihan Tekin'in evinin önüne gelerek baba Mehmet Çalışgan ve aile bireylerine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin tabutuna örtülen Türk bayrağı ile fotoğrafını babasına teslim etti.

“BÜYÜK BİR GÖREV İFA EDİYORLAR”

Soylu, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin başına bela olan terör örgütü... Sınırımızın ötesinde arkadaşlarıyla hepimizin hayranlıkla izlediği, oraya gittiğimiz zaman cesaretlerine, milletimizin nazarıyla, dualarıyla baktığımızda büyük bir görevi ifa ediyorlar. Üs bölgesine sızma esnasında iki teröristi etkisiz hale getirdiler. Hocam biraz önce Abdulhakim Arvasi'nin sözünü söyledi. 'Senin sevdiklerine dost bakıyoruz. Seni sevmeyen düşmanlara düşman bakıyoruz'. Terör örgütünü orada beslemeye, sınırlarımızın ötesinde beslemeye çalışanların attığı anti tank füzesi ile yaralanarak gazi oldu. Ardından da şehit oldu." ifadelerini kullandı.

“ŞEHİTLİĞİ KEŞKE ALLAH BİZE NASİP ETSE”

Şehitlerin kendilerine büyük bir sorumluluk bıraktığını vurgulayan Soylu, "Bunun farkındayız. Bizim sorumluluğumuz, onlara mahcup olmamaktır. Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerlerindeki kor büyüktür ama peygamber efendimize komşu olmuştur." dedi.

 

  

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