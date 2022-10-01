Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'deki hain saldırıyla ilgili "Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20:00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus’a geldiler.

Tarsus’ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00’a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler" dedi.

Soylu'nun açıklamalarına CHP'li Ali Mahir Başarır, yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Başarır şöyle dedi:

"Süleyman Soylu'ya göre teröristler Münbiç'ten paramotor ile tam 12 saat uçmuşlar. Teknik olarak bir paramotor bir saatte yaklaşık 3-3.5 litre yakıt tüketiyor ve 3-4 saat havada kalabiliyor.

Menbiç ile Tarsus arasında tam 12 saat uçması teknik imkanlar gereği imkansıza yakın. Bu veriler ortadayken yalan atmaya, insanları kandırmaya hiç mi utanmıyorsun?Artık sen yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin.

Bir paramotor 12 saat uçuyor ve herhangi bir ihbar gelmiyor öyle mi? Hiç mi takip edilemiyor? Ortaya çıkan güvenlik zaafiyetini kapatmak için böyle yalanlara sığınıyorsun suçişleri bakanı!

Uçan kuştan haberin vardı Soylu! Paramotordan nasıl haberin yok? Kendi zaafiyetini CHP'ye mâl ediyorsun. Utanmaz!"