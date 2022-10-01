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  • Bakan Soylu "Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler" demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'

Bakan Soylu "Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler" demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 23:20
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CHPli Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun Mersin açıklamalarına tepki gösterdi

Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
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İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'deki hain saldırıyla ilgili "Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20:00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus’a geldiler.

Tarsus’ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00’a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler" dedi.

Soylu'nun açıklamalarına CHP'li Ali Mahir Başarır, yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Başarır şöyle dedi:

"Süleyman Soylu'ya göre teröristler Münbiç'ten paramotor ile tam 12 saat uçmuşlar. Teknik olarak bir paramotor bir saatte yaklaşık 3-3.5 litre yakıt tüketiyor ve 3-4 saat havada kalabiliyor.

Menbiç ile Tarsus arasında tam 12 saat uçması teknik imkanlar gereği imkansıza yakın. Bu veriler ortadayken yalan atmaya, insanları kandırmaya hiç mi utanmıyorsun?Artık sen yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin.

Bir paramotor 12 saat uçuyor ve herhangi bir ihbar gelmiyor öyle mi? Hiç mi takip edilemiyor? Ortaya çıkan güvenlik zaafiyetini kapatmak için böyle yalanlara sığınıyorsun suçişleri bakanı!

Uçan kuştan haberin vardı Soylu! Paramotordan nasıl haberin yok? Kendi zaafiyetini CHP'ye mâl ediyorsun. Utanmaz!"

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Okur
1.10.2022 23:58
YEMİN EDERİM ben utandım  
 
ANZAVUR
1.10.2022 23:57
demeki pkk nın elinde değil savaş uçağı planör şu motorsuz uçakalrdan olsa. ankaraya kadar gelecekler. vay bee..resmen develti küçülten açıklama bunlar.. pkk dese bu kadar ağrına gitmez insanın..  
 
Okur!
1.10.2022 23:36
İyi ki bir uçak saldırısı olmuyor! 12 saat sonra -o da bombalar yüzünden- haberdar olacağız demek ki!  
 
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