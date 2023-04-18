Süleyman Soylu: Avrupa diye bir şey yoktur kafanızda büyütmeyin. Tayyip Erdoğan’la beraber millet uçağa binmeye başladı

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan Fatih’te AKP Gençlik Teşkilatı’nın sahur programına katıldı.

Programda konuşan Soylu, “Ben terör örgütlerinden korkmuyorum. Onlarla mücadele belli, ama dünyanın en büyük temel problemlerinden birisi kültürel terörizmdir. Biz kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Bu kadar açık ve net. Aile yapısı, ahlakı, büyüğü, küçüğü her ülkenin içerisinde bulunduğu medeniyeti onun tarihini, dinimizi, inanç değerlerimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, annelerimizin ve babalarımızın bize öğrettiklerini tarif etmeye yönelik bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Buna karşı bir şey söylediğiniz zaman gerici oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN HİÇBİR ÖZELLİĞİ YOK"

“Biz Avrupa’nın boyasının Amerika’nın boyasına döküldüğünü gördük” diyen Soylu, şöyle devam etti:

“Bir kışı hesap edemeyen, bir öndeki kışı planlayamayan ve ben bu dünyayı yumuşak bir düzeyden yöneteceğim diyen batı, Avrupa müfriz olmuştur. Size bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek isterim, Avrupa diye bir şey yoktur, kafanızda büyütmeyin. Amerika vardır. Avrupa Amerika’nın konvoyundaki katırdır. Hiçbir özelliği söz konusu değildir.”

“TAYYİP ERDOĞAN DEVRİMCİ BİR ADAMDIR”

Erdoğan için "devrimci" nitelemesinde bulunan Bakan Soylu, “Herkese tekrar hatırlatmak lazım. Bu ülkede ancak zenginler uçağa binerdi arkadaşlar. Uçağa binmek bir zenginlik alametiydi. Bu ne zaman değişti biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan ile beraber değişti. Abartı mabartı yok. Bu Tayyip Erdoğan’la beraber değişti. Tayyip Erdoğan’la beraber millet uçağa binmeye başladı. Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Siyasi yelpazedeki yeri taımlanırsa tam da böyledir. Değerlerine bağlı bir devrimcidir. Cesurdur. Size Türkiye’nin alt yapısı hazır, geleceğe doludizgin koşabilecek bir Türkiye bırakılmaktadır” diye konuştu.