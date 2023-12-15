Süleyman Soylu’nun ismi Kültür Merkezinden silindi. Belediye kararın gerekçesini açıkladı

Düzce Belediyesi tarafından yapılan Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’ne Süleyman Soylu’nun isminin verilmesi gündem olmuştu. Belediye daha sonra aldığı kararlar Soylu’nun ismini tabeladan silmişti. Belediyenin aldığı kara merak konusu oldu.

Konuyla alakalı ‘X’ hesabından açıklama yapan Düzce Belediyesi, kararın Süleyman Soylu’nun isteği doğrultusunda aldıklarını öne sürdü.

'SAYIN BAKANIMIZ KABUL ETMEDİ'

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Düzce'miz Ağa mahallesinde belediyemiz tarafından yapılan Roman Eğitim ve Kültür Merkezi'ne isim verilmesi konusunda bazı Basın kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan ifadeler ve zanlar söz konusu olmuştur.

Yapılan merkezin ismi "Roman Eğitim ve Kültür Merkezi"dir. İlgili yapının yapılmasında Eski İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyin büyük desteği söz konusudur. Sayın Bakanımızın bu jestine karşılık, tarafımızdan kendisine isminin bu merkeze verilmesi talebi iletilmiş, Sayın Bakanımız bu talebi yazmış olduğu bir mektup ile teşekkür ederek nezaket çerçevesinde kabul etmemiştir. Bu sebep ile merkeze Sayın Bakanımızın ismi verilmemiştir.

Bazı basın kuruluşlarında gerçeği çarpıtan ve farklı göstermeye çalışan maksatlı yorum ve haberleri esefle karşıladığımızı bildirir, teşekkür ederiz.”