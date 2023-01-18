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Bakan Soylu yenilendiğini duyurmuştu. Nüfus müdürlüğünün tavanı çöktü

Bakan Soylu'nun yenilendiğini duyurduğu nüfus müdürlüğünün tavanı çöktü. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 21:50
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Süleyman Soylu'nun yenilendiğini duyurduğu nüfus müdürlüğünün tavanı çöktü

Bakan Soylu yenilendiğini duyurmuştu. Nüfus müdürlüğünün tavanı çöktü
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İçişleri Bakanlığı tarafından yenilendiği duyurulan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü. Olayda yaralananın olmadığı bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'da, Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Bina, Ağustos 2022'de İçişleri Bakanlığı tarafından yenilenmişti.

Edinilen bilgiye göre, nüfus müdürlüğünde işlemlerin yapıldığı sırada alçıpan tavanın çöktü. Çökme sonucu binada panik yaşandı.

SOYLU YENİLENDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Sultangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün Ağustos 2022'de Bakanlık tarafından yenilendiği duyurulmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da, Sultangazi ilçemize, yeni konsept Nüfus Müdürlüğümüz. Sultangazi İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır..." ifadelerini kullanmıştı.

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1950
18.01.2023 22:44
Esas büyük yıkım, deprem olunca görülecek, ama oda Ecevit gibi gelir bay Kemal’ i bulur  
 
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