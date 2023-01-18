Bakan Soylu yenilendiğini duyurmuştu. Nüfus müdürlüğünün tavanı çöktü

İçişleri Bakanlığı tarafından yenilendiği duyurulan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü. Olayda yaralananın olmadığı bildirildi.
DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'da, Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Bina, Ağustos 2022'de İçişleri Bakanlığı tarafından yenilenmişti.
Edinilen bilgiye göre, nüfus müdürlüğünde işlemlerin yapıldığı sırada alçıpan tavanın çöktü. Çökme sonucu binada panik yaşandı.
SOYLU YENİLENDİĞİNİ DUYURMUŞTU
Sultangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün Ağustos 2022'de Bakanlık tarafından yenilendiği duyurulmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da, Sultangazi ilçemize, yeni konsept Nüfus Müdürlüğümüz. Sultangazi İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır..." ifadelerini kullanmıştı.
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