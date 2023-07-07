Süleymancılar Amazon’dan yoksul çocukları kaçırmış. Brezilya’dan heyet Türkiye’ye gelecek

Süleymancılar tarikatının Brezilya'nın Amazon bölgesindeki yoksul çocukları Türkiye'ye getirmesi Brezilyalı yetkilileri harekete geçirdi. Interpol'ün olayı “uluslararası insan ticareti” kapsamında değerlendirdiği kaydedildi.

Süleymancılar Amazon’dan yoksul çocukları kaçırmış. Brezilya’dan heyet Türkiye’ye gelecek

Süleymancılar tarikatı adına Brezilya’da faaliyet gösteren Abdülhakim Tokdemir ve ekibinin, Brezilya’nın Amazon bölgesinde yaşayan yoksul ailelerin çocuklarını bölgede yatılı dini eğitim verdikten sonra Türkiye'ye getirerek tarikat yurtlarına yerleştirmesi, Brezilya güvenlik güçlerinin yanı sıra siyasetinin de dikkatini çekti.

Brezilya parlamentosundan bir heyet, çocukların durumunu araştırmak üzere Türkiye’ye geleceği belirtildi.

Ayrıca konuya dair haberlerin de gündeme gelmesinin ardından hem yerel polisin hem de Interpol'ün kapsamlı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, Brezilyalı parlamenterler, çocukların Süleymancılar tarafından Kütahya ve Tarsus’ta yerleştirildiği tarikat yurtlarına gidecek. Parlamenterler, Türkiye Cumhuriyeti diplomatları ve güvenlik birimleriyle de görüşmeyi hedefliyor.

'ULUSLARARASI İNSAN TİCARETİ' OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Brezilyalı Diplomatların aktardığına göre, bir diğer dikkat çekici gelişme de Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen ay düzenlenen bir Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında yaşandı.

Toplantıda, yerel polis ve Interpol’ün de olayı “uluslararası insan ticareti” kapsamında da değerlendirdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Süleymancılar tarikatı adına Brezilya’da çalışan Abdülhakim Tokdemir ve ekibi, Kolombiya sınırındaki Amazon köylerinde yaşayan yoksul ailelerin çocuklarını “ailelerine belge imzalattırarak” 953 kilometre uzaklıktaki Manaus kentine götürdüğü hem Türkiye hem de Brezilya basınına yansımış, burada üç yıl boyunca "yatılı dini eğitim" verilen çocuklardan altısının, Şubat 2022'de Türkiye’ye getirilerek Kütahya ve Tarsus’ta bulunan tarikat yurtlarına yerleştirildiği ortaya çıkmıştı.

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