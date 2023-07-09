Süleymancıların Amazonlardan kaçırdığı çocuklar ülkesine döndü. Yurtlara yerleştirip tarikat eğitimi verdiler

Süleymancıların Amazonlardan kaçırarak Türkiye’de tarikat eğitimi verdiği çocuklar ülkelerine gönderildi. Tarikat yurtlarına yerleştirilen çocuklar için Brezilya polisi ve Interpol soruşturma açmıştı.

Süleymancıların Amazonlardan kaçırdığı çocuklar ülkesine döndü. Yurtlara yerleştirip tarikat eğitimi verdiler

Süleymancılar tarafından Amazonlardan alınarak cemaat yurtlarına yerleştirilen çocuklar ülkelerine gönderildi. Çocuklara tarikat eğitimi verilmesi üzerine Brezilya polisi ve Interpol soruşturma açmıştı.

Artı Gerçek’in haberine göre 13 ile 17 yaş aralığındaki altı Brezilyalı çocuk geçen yıl Süleymancılar tarikatından Abdülhâkim Tokdemir’in ekibinden iki kişi tarafından T.C.’nin Brezilya Büyükelçiliği’nin vize bölümünce verilen “eğitim vizesi” ile Türkiye’ye getirildi; ikisi Kütahya’da, dördü Tarsus’ta Süleymancılara ait yurtlara yerleştirildi.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Brezilyalı yerli çocukların Türkiye’ye getirilmesinin Brezilya ve Türkiye basınında yer almasıyla, yerel polisin yanı sıra Interpol de kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Konunun Interpol tarafından incelemeye alınması ve uluslararası insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmesi Süleymancılar cemaatinde de kaygıya neden olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Süleymancılar Amazon’dan yoksul çocukları kaçırmış. Brezilya’dan heyet Türkiye’ye gelecek
Öne Çıkanlar
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Son Haberler
Cami imamından ‘cin çıkarma’ bahanesiyle çocuklara cinsel istismar. Şikâyetten vazgeçmeleri için para teklif etti Güncel
Cami imamından ‘cin çıkarma’ bahanesiyle çocuklara cinsel istismar. Şikâyetten vazgeçmeleri için para teklif etti
Mbappe Paris'i birbirine kattı! Spor
Mbappe Paris'i birbirine kattı!
9 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 9 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var? Keşfet
9 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 9 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
Milli Takım Letonya'ya fark attı Spor
Milli Takım Letonya'ya fark attı
Usta tiyatro sanatçısı Olcay Poyraz hayatını kaybetti Magazin
Usta tiyatro sanatçısı Olcay Poyraz hayatını kaybetti
THY yeni zam oranını açıkladı Güncel
THY yeni zam oranını açıkladı
İskoçya ve İngiltere arasında uyuşturucu yasası krizi Dünya
İskoçya ve İngiltere arasında uyuşturucu yasası krizi