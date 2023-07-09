Süleymancıların Amazonlardan kaçırdığı çocuklar ülkesine döndü. Yurtlara yerleştirip tarikat eğitimi verdiler

Süleymancılar tarafından Amazonlardan alınarak cemaat yurtlarına yerleştirilen çocuklar ülkelerine gönderildi. Çocuklara tarikat eğitimi verilmesi üzerine Brezilya polisi ve Interpol soruşturma açmıştı.

Artı Gerçek’in haberine göre 13 ile 17 yaş aralığındaki altı Brezilyalı çocuk geçen yıl Süleymancılar tarikatından Abdülhâkim Tokdemir’in ekibinden iki kişi tarafından T.C.’nin Brezilya Büyükelçiliği’nin vize bölümünce verilen “eğitim vizesi” ile Türkiye’ye getirildi; ikisi Kütahya’da, dördü Tarsus’ta Süleymancılara ait yurtlara yerleştirildi.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Brezilyalı yerli çocukların Türkiye’ye getirilmesinin Brezilya ve Türkiye basınında yer almasıyla, yerel polisin yanı sıra Interpol de kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Konunun Interpol tarafından incelemeye alınması ve uluslararası insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmesi Süleymancılar cemaatinde de kaygıya neden olduğu öğrenildi.