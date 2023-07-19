Sultanbeyli'de silahlı saldırı

Sultanbeyli'de akşam saatlerinde otomobilde bulunan 3 kişiye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: DHA
Sultanbeyli'de silahlı saldırı

Olay, 18.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobilin önünü kesti.

Şüpheliler otomobile peş peşe ateş etmeye başladı.

Otomobilde bulunan Ö.A ve T. A adlı kardeşler silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Polis, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı da hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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