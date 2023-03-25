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Sultanbeyli’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Sultanbeyli’de iki grup arasında yol verme tartışması çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. O anlar anbean kaydedildi. 

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:35
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Sultanbeyli’de uçan tekmeli yol verme kavgası

Sultanbeyli’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Sultanbeyli’de iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı ise trafikteki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, Sultanbeyli merkezde yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerine uçan tekmeyle müdahale etti. Birbirlerine acımasızca vuran sürücülerin arasına diğer sürücüler girerek ayırmaya çalıştı. Trafikte korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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