Rusya'da olduğu belirtilen olayda iki genç sabah saatlerinde ülkenin işlek caddelerinden birinden geçiyordu.

O sırada yaya geçidinin üzerinde olan iki genç karşıdan hızla gelen taksiciyi fark etti. Ancak yaya geçidinde oldukları için aracı bir tehlike olarak görmedi. Gençlerden biri hızla geçerken diğeri yaya geçidinin üzerinde durarak aracın yavaşlaması için şoförüne uyarıda bulundu.

Bu durumda aşırı sinirlenen taksideki yolcu araçtan hızla çıkarak ilk olarak yaya geçidinde bekleyen gence yumruk attı. Sonrasında ise yoldan hızla geçmeye çalışan diğer gence yumruk attı. Yine ilk genci döven sinirli kişiyi gören ve o sırada yoldan geçmekte olan bir adam durumu gördü ve sessiz kalmayarak gençlere şiddet gösteren adama tepki gösterdi. Caddenin ortasında ikilinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yoldan geçen bir kişi gençleri kurtararak gençlere saldıran kişiye dersini verdiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu görüntüyü görenler "haksızlığı görüp susan dilsiz şeytandır" yorumunu yaptı.