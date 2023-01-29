Sopalı kavgayı mahalleli 'vur vur' diyerek destekledi

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında tartışmaya yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden tarafları gözaltına aldı.



Öte yandan mahalle sakinleri kavgayı ayırmak yerine, 'Vur vur' diye bağırarak kavganın sürmesini destekledi.

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