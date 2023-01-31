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  • Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor. Trene bacağı sıkışan kişiyi halk birlikte kurtardı

Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor. Trene bacağı sıkışan kişiyi halk birlikte kurtardı

Avustralya'da trene binerken ayağını platformla tren arasına sıkıştıran yolcuyu, diğer yolcuların treni ittirmesiyle kurtuldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:37
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Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor

Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor. Trene bacağı sıkışan kişiyi halk birlikte kurtardı
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Avustralya'da bir metro istasyonunda çekilen görüntüler yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Metroya binmek için adımını atan bir kişinin ayağı dikkatsizliği sonucu beton bloklar ile trenin arasına sıkışıyor. Trenin hareket etmesi hemen engellenirken, önce tüm uğraşlara rağmen ayağı sıkışan kişiyi kurtaramıyorlar.

Dünyanın konuştuğu videoda ise bundan sonra olanlar oluyor.

2014 yılında çekildiği tahmin edilen videoda yüzlerce yolcu trenden iniyor…

Daha sonra bütün yolcular, hep birlikte treni ittirmeye ve esnetmeye başlıyor.

Birkaç denemenin ardından tren ile beton blok arasında oluşan bir anlık boşluk sayesinde mağdurun ayağı sıkıştığı yerden çıkarılıyor.

İşte dayanışmanın gücü yeri delir devasa bir treni yerinden oynatır.

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Hah hah
31.01.2023 11:51
Bu Olay 10 yıl önce oldu siz yenimi Farkettiniz .....  
 
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