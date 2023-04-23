Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona erdi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon, bugün oynanan 26. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

BOLU VE İLBANK LİGE VEDA ETTİ

Puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı. Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Bolu Belediyespor ve İlbank ise lige veda etti. (AA)