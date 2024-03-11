Suna Yıldızoğlu eski kocasının tabutunun başında ağladı. Yeşilçam efsanesi dualarla uğurlandı

Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan tecrübeli aktör Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşamını kaybetti.

Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı, sanat dünyasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu ve sevilen sanatçı son kez yolcu edildi.

Levent Camii'nde kılınan cenaze namazıyla, 90 yaşında hayata gözlerini yuman Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Suna Yıldızoğlu, eski eşinin cenazesinde duygusal anlar yaşadı.

“SENİ KALBİMDE YAŞATACAĞIM”

Suna Yıldızoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, “Hayatımı zenginleştiren kişi, senden öğrendiklerim saymakla bitmez. Aşkımız sona erse de sevgi ve saygı çerçevesinde dostluğumuz devam etti. Zekası, mizah anlayışı, kültürü ve bilgisiyle her zaman gurur duyduğum, soyadını taşıdığım kişi, rahat uyu... Seni kalbimde daima yaşatacağım” ifadelerini kullanmıştı.