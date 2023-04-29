Sunucu Kadir Ezildi ağlayarak yayınına ara verdi. 4 ay önce anneannesini kaybetmişti

FOX TV ekranlarında En Hamarat Benim programını sunan Kadir Ezildi zor anlar yaşadı. Geçtiğimiz aylarda anneannesini kaybeden Ezildi, yaşadığı acıyı hala atlatamadı.

Dış sesle ölüm hakkında konuşan Ezildi "Benim anneannem üşür orda, yalnızlıktan ve karanlıktan korkar diyorlar. Anneannen korkar mıydı karanlıktan" sorusunun üzerine “Çok korkardı, soğuğu da hiç sevmezdi.” dedi ve hüngür hüngür ağladı.

Ünlü sunucu sözlerine "Orası için hep hazırlık yaptı. En azından içimi o rahatlatıyor. Rüyamda çok gördüm. Allah gani gani rahmet etsin. Zaten doluyum, eğlenceye veriyorum ama arada…” dedi ve yayına ara verdi.