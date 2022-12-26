Gaziantep FK'da istifa depremi

Gaziantep Futbol Kulübü'nü bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağanüstü seçimli genel kurulunda yönetim kuruluna seçilen Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak’ın dernek yönetiminden istifa ettiği öğrenildi.
4 GÜN YÖNETİMDE KALDI
Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak 22 Aralık’ta yapılan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağanüstü seçimli genel kurulunda seçildiği yönetim kurulu üyeliğinden 4 gün sonra istifa etti. Bayrak’ın neden istifa ettiği merak konusu oldu.
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