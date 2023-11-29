Süper Lig hakemleri belli oldu. Liderin maçına Şimşek

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig hakemleri belli oldu. Liderin maçına Şimşek

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek

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